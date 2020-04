Celje: Umrl Harald Flis

V 77. letu starosti je včeraj umrl nekdanji mestni svetnik in televizijec Harald Flis. Bil je eden izmed začetnikov lokalne Televizije Celje, saj ji je bil kot snemalec zvest vse od njene ustanovitve, leta 1994. »Harald Flis je pri ustvarjanju in kasneje razvoju Televizije Celje pustil neizmerljiv pečat in bil eden najbolj pripadnih, marljivih in pozitivnih sodelavcev pri ustvarjanju njenega programa«, so zapisali na Televiziji Celje.

Predsednik MČ in nekdanji svetnik

Flis je bil tudi član Celjske županove liste, drugi mandat predsednik mestne četrti Lava in nekdanji mestni svetnik Mestne občine Celje.

Po končani poklicni šoli se je zaposlil v Cinkarni Celje kot birotehnik. Kot snemalec je delal za TV Celj in VTV. V mladosti je bil aktiven tudi kot igralec na Delavskem odru, gledališču in v uprizoritvah na Starem gradu Celje. Prosti čas je preživljal na letališču v Medlogu, imel je licenco za športnega pilota ultralahkih letal. Rad je hodil v planine in se ukvarjal z raznimi drugimi športi.

Prizadeval si je tudi za lepše in lažje življenje invalidov in slabovidnih ter za ureditev oskrbe starejših na domu.