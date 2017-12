CELJE Umetniški akt je sporen, rezanje glav ne

Celjski umetniški ustvarjalec Čarli Grmič je tik pred izdajo osme in devete knjige (izšli naj bi že v januarju). Še vedno pa veliko prahu dviguje knjiga Črni trikotnik (2017), ki so mu jo zaradi domnevno sporne naslovnice (na sliki) blokirali na ustvarjalčevem umetniškem facebook profilu.

»V knjigi so podobe modelov Iris, Tine in Karle. Fotografiral sem jih, da bi jih lahko kasneje naslikal, a mi je zmanjkalo časa. Na naslovnici je akt brez obraza, čez intimni del sem narisal črni trikotnik. Podoba jih je zmotila in so mi objavo blokirali. Umetniško delo je sporno, ni pa problem prikazovanje rezanja glav v Siriji, eksplicitne pornografije in podobnega«, je zgrožen umetnik, ki je dejaven v poeziji, prozi in likovni ustvarjalnosti.

Grmiča v Celju in Sloveniji sicer bolj poznajo kot enega pionirjev na področju reševanja iz vode in kot kopališkega mojstra, po upokojitvi pa je intenziviral svojo umetniško ustvarjalnost.

P.Š.