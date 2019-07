CELJE Ulčniku se sodba oddaljuje

Niti na današnjem naroku se celjsko sodišče ni približalo koncu sojenja Jaki Ulčniku iz Bistrice ob Sotli, ki se zagovarja za umor podjetnika iz BIH leta 2005.

Ulčnika so iz zaporov na Dobu, kjer že prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora brata, privedli z enourno zamudo, saj jim primanjkuje pravosodnih policistov. Sodnica Ingrid Lešnik je dopoldne nameravala zaslišati izvedenca za promet, ki je izračunaval pot od kraja zločina do Ulčnikovega doma, ter kombiniranega izvedenca psihiatrične stroke in klinične psihologije.

Nikogar od izvedencev ni bilo v razpravni dvorani, da bi lahko predstavila svoje ugotovitve, zato je novi narok razpisala za 9.julij.

PŠ