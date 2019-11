Tuš je v centru Celja, na Gubčevi ulici, odprl nov koncept mestne trgovine Tuš express. Celjski trgovec je prenovil nekdanji market in ga prilagodil vsakodnevnim mestnim nakupom. Kot poudarjajo v Tušu lahko kupci pričakujejo osredotočeno izbiro artiklov, veliko sveže pripravljene hrane in hitrost nakupov. Prenova sovpada s celovito obnovo stavbe legendarne celjske blagovnice, Tuš express pa se nahaja v pritličju in je zelo lahko dostopen z ulice.

