CELJE Trije ovadeni za smrtno delovno nesrečo v Bosiu

Policijska uprava Celje je zaključila enoletno preiskavo delovne nesreče v celjskem podjetju Bosio in na celjsko okrožno sodišče podala ovadbo zoper tri osebe v starosti 32, 38 in 46 let, ki jih sumijo ogrožanja varnosti pri delu. V nesreči je na kraju dogodka, pri vstavljanju sredice v peč. umrl 51-letni delavec.

Do nesreče je prišlo pri vstavljanju retorte v notranjost peči, v katero je pred tem eden od ovadenih zvaril kovinsko prečno palico za dvig. Nanjo so pritrdili verige od mostnega dvigala, s katerim so sredico vstavili v peč. Pri tem je 51-letni delavec stal na vrhu peči in upravljal dvigalo. Pri spuščanju sredice je kovinska prečna palica popustila, zato je sredica padla v notranjost peči in zadela 51-letnika.

PŠ