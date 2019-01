CELJE Trgovino je oropal mladoletnik

Celjski policisti so prijeli storilca, ki je v sredo oropal trgovino na Kocbekovi v Celju. Gre za mladoletnika z območja Celja, ki so ga pridržali in ga bodo ovadili zaradi na državno tožilstvo. Za klasičen rop je zagrožena kazen od enega do desetih let zapora.

Mladenič je v trgovino vstopil zamaskiran in oborožen, prodajalki je zagrozil in zahteval denar. Ko ga je dobil, je pobegnil, a so ga zaradi pravočasnega obvestila prodajalke možje postave prijeli že v neposredni bližini na Kersnikovi. Predhodno mu je uspelo odvreči naropan denar in orožje, a so policisti oboje kmalu našli.

Sumijo, da bi v preteklosti lahko sodeloval pri katerem od ropov (bencinski servisi, pošta), ki so jih obravnavali v zadnjih mesecih in kjer preiskave še niso končane. (PŠ)