Celje: Tradicionalni adventni venec v centru mesta

Tudi letos celjsko zvezdo, križišče Prešernove, Stanetove in Glavnega trga krasi velik adventni venček, v premeru meri kar šest metrov. Vsako leto ga spletejo in okrasijo dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, skupaj z učitelji, letos pa so ga bili zaradi trenutne situacije primorani splesti učitelji in ostalo šolsko osebje kar sami.

Kot je pojasnila Štefanija Kos Zidar, direktorica in ravnateljica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, je narediti tako velik venec pravi podvig. Za njegovo pletenje so porabili tri velike smreke, ki so zrasle na šolskem vrtu. Prav tako je veliko časa vzela namestitev lučk, dekoracija in premik oz. dostava venca iz lokacije v Medlogu na zvezdo v Celju.

Vsako nedeljo do božiča je zagorela nova svečka, jutri bodo prižgali še zadnjo.