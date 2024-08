CELJE Tisoč pedagogov o zdravem razvoju otrok

»Otroci in mladoletniki si zaslužijo zdravo vzgojo« je bila osnovna tema včerajšnjega četrtega strokovnega srečanja celjskih učiteljev in pedagogov, ki se ga je v športni dvorani prve osnovne šole udeležilo okoli tisoč zainteresiranih slušateljev in podpornikov zdravega razvoja mladih v Mestni občini Celje.

Med drugim so izpostavili, da tudi pedagogi v predšolski vzgoji ter na primarni, sekundarni in terciarni ravni potrebujejo navdih pred začetkom novega šolskega leta, zdrava vzgoja in kakovostno izobraževanje pa naj temelji na spoštovanju, sočutju in medsebojnem razumevanju.

Kot gostje strokovnega srečanja so nastopili nekdanja vrhunska plavalka Sara Isaković, glasbenik Rok Trkaj ter učitelj AEQ metode Urban Urbanc.

PŠ