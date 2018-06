CELJE Tihotapcu ljudi pogojna kazen

Dinu Muzaferoviću, državljanu BIH, zaradi tihotapljenja štirih ilegalcev leta 2005, ne bo treba v zapor, saj se je s tožilstvom pogodil za priznanje krivde in milejšo kazen. Sodnica Cvetka Posilovič mu je danes izrekla deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let in pol, plačati bo moral tudi 4000 evrov globe.

Muzaferovića in njegove pajdaše so v Rogatcu prijeli slatinski policisti, potem ko je hudodelska druščina v kombiju čez mejo že spravila štiri državljane takratne Srbije in Črne gore. Gre za starega znanca policije, predvsem pa sodišč, saj je že bil pravnomočno obsojen na sodiščih v Sežani, Postojni in Kopru.

Zadnjih enajst let ni storil kaznivega dejanja, zato je tožilstvo pristalo na pogojno sankcijo, ne glede na to, da so Muzaferovića morali iskati z mednarodno tiralico. 11. junija so ga aretirali policisti v Kranju, ga privedli v celjski pripor, od koder je bil danes izpuščen.

