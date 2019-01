CELJE Tadeji Falnoga dve leti zapora

Tadeja Falnoga, nekdanja direktorica propadle celjske gradbene družbe SGP Nova, ki je bila do stečaja v lasti Stanka Božičnika, bo po današnji soglasni odločitvi malega kazenskega senata celjskega okrožnega sodišča morala v zapor za dve leti.

Za krivo so jo spoznali pri treh kaznivih dejanjih poslovne goljufije (oškodovane so družbe Piroterm, Napotnik in Napi), v primeru oškodovanega podjetja Sengost pa so jo oprostili obtožb, sodišče je danes izvedlo še zadnji dokaz, ko so preučili dokumentacijo, ki se nanaša na kreditno pogodbo z nekdanjo Banko Celje, saj je Falnogova za to listino trdila, da je ne pozna, da pa jo je podpisala, ker je slepo verjela lastniku.

Sodba še ni pravnomočna – obramba se bo zagotovo pritožila na krivdorek, tožilstvo pa na višino kazni, ki je pol manjša od tiste, ki so jo zahtevali.

