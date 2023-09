Celje ta teden v znamenju sejma

Celje do konca tedna, do 17. septembra, gosti že 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (MOS).

Na celjskem sejmišču se do nedelje predstavlja 650 razstavljavcev iz 25 držav. Skupno je zastopanih okrog tisoč blagovnih znamk. »Pričakujemo podobno število obiskovalcev kot lani, okrog 65.000. Posebna gostja bo država Ukrajina, ki bo predstavila nekaj svojih podjetij, je še pred začetkom sejma povedal izvršni direktor Celjskega sejma, Robert Otorepec.

Na sejmu je zbrana ponudba za dom, gradnjo, prosti čas in zdravo hrano. Predstavlja se tudi slovenska modna industrija.

Tudi letošnji sejem je razdeljen na pet segmentov, in sicer dom, turizem, tehnika energetika, B2B in plus. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.