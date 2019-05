CELJE ŠTORE Manjša sprememba meje

Celje in Štore bosta v manjšem delu korigirali medsebojno mejo. Gre za priporočilo države oziroma Gursa, saj je marsikod položaj takšen, da po posameznih parcelah, včasih pa tudi po objektih, potekajo občinske meje. Zato država priporoča uskladitev meja s katastrom, za kar je posameznim občinam že poslala strokovno podprte predloge. Dopuščajo, da se občine mejnice medsebojno dogovorijo tudi drugače, a če Gurs ne bi prejel nobene pobude, bi obveljala meja, ki jo je začrtal sam.

V celjsko-štorskem primeru gre za stanovanjsko hišo z dvoriščem, ki je prostorsko zaključena morfološka enota in leži malo pod tromejo s Šentjurjem. Po novem se bo del dvorišča priključil k Štoram, kar so Celjani že uskladili in potrdili.

PŠ