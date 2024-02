CELJE Sredi marca začetek sojenja za smrt otroka v avtu

Obtožnica za smrt še ne dveletnega otroka, ki je zaradi dehidracije sredi lanskega leta v Sv. Lovrencu umrl zaprt v pregretem vozilu, je postala pravnomočna. Predobravnavni narok je sodišče v Celju razpisalo za 18. marec, o krivdi za očitana jima kazniva dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, povzročitev smrti iz malomarnosti in tudi za mamila, pa se bosta morala izreči otrokova mati Tea K. in njen partner Tilen N..

Vse okoliščine dogodka še niso povsem pojasnjene, bo pa sodni proces, če bo do njega prišlo, pokazal, ali je bil deček v avtomobilu pred hišo pozabljen, namenoma zaprt ali pa se je vanj zaklenil sam.

Preiskovalci so že na začetku ugotovili, da sta se obtožena ta čas v hiši zabavala. Šlo je za približno dve uri, ki pa sta za fantka bili usodni. Po naključju ga je opazil mimoidoči in mu skušal pomagati, trudili so se tudi reševalci, gasilci in ekipa, ki je ponj priletela z vojaškim helikopterjem, a napori so bili zaman.

Če bosta spoznana za kriva, jima grozita večletni zaporni kazni.

PŠ