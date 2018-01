Več kot 40 pevcev se je minulo soboto sprehodilo skozi zgodovino glasbe. Pevci so nastopili v Celjskem mladinskem centru, na koncertu pa sta se jim pridružila igralec Gojmir Lešnjak – Gojc in pevka Marta Zore. Skupaj so predstavili skladbe različnih zvrsti glasbe, od leta 1800 do danes.

