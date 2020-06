Celje: Spet iščejo Cityband

Citycenter Celje že deseto leto zapored pripravlja edinstveni glasbeni natečaj v slovenskem prostoru CITYBAND. Z zavedanjem, da nas glasba povezuje in sprošča, ter z namenom, da se neuveljavljene glasbene skupine dodatno motivira pri njihovem glasbenem ustvarjanju in jim omogoči, da se predstavijo kot predskupina na velikem koncertnem odru ob zaključku šolskega leta, zmagovalci pa posnamejo svojo skladbo v profesionalnem studiu, je Citycenter Celje leta 2011 pripravil prvi natečaj za neuveljavljene glasbene skupine. Doslej je sodelovalo že več kot 100 neuveljavljenih glasbenih skupin različnih glasbenih zvrsti – od narodno-zabavne do hard rocka – iz cele Slovenije. To potrjuje, da so mladi ustvarjalni v zelo različnih zvrsteh glasbe.

Cityband, odskočna deska mladim glasbenim skupinam

V preteklih letih so tradicionalno v prvi polovici junija na velikem koncertu „Cityband“ kot darilo dijakom ob zaključku šolskega leta nastopili: skupina Tabu, Nina Pušlar, Rebeka Dremelj ter skupini Mi2 in Dan D. Cityband je bil odskočna deska mnogim mladim glasbenim skupinam za njihovo nadaljnjo uspešno glasbeno pot: Lumberjack, Alice Blue, Ansambel Greh, Spotless Minds, Joker Out in Raggalution.

CITYBAND 2020 – prijave do 15. junija

Trenutno so v teku prijave na natečaj „Cityband 2020“, na katerega se lahko do 15. junija prijavijo neuveljavljene glasbene skupine oziroma vsi tisti glasbeniki, ki še nimajo javno izdane ene ali več skladb na kateremkoli nosilcu zvoka in si preko tega razpisa zagotovijo nastop na velikem odru kot predskupina ter osvojijo nagrado za finalista. Tudi letos bo namreč natečaj dobil dva zmagovalca – enega po izboru strokovne komisije (Tone Kregar (Mi2), Rok Drobež (Carpe Diem) in član Siddarthe) in enega po izboru sledilcev Citycentrove facebook strani. Zmagovalni „band“ po izboru strokovne komisije bo prejel dva snemalna dneva v profesionalnem studiu, tisti po izboru občinstva pa darilne bone Desetak v vrednosti 500 €.

VELIKI KONCERT SKUPINE SIDDHARTA OB 10 – LETNICI CITYBANDA

Oba zmagovalca Cityband 2020 bosta nastopila kot predskupini na velikem zaključnem dogodku na čudovitem Krekovem trgu v središču Celja. Jubilejni koncert in nepozabno glasbeno doživetje za dijake in vse mlade po srcu bo ob 10-letnici Citybanda letos pripadel skupini Siddharta.