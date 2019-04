CELJE Sojenje Anžetu Jelenu: streljali v otroško sobo

Sodišče v Celju na sojenju Anžet u Jelenu nadaljuje zasliševanje oškodovancev, ki so bili v Celju, Žalcu in Velenju do lanskega februarja žrtve brutalnih roparskih napadalcev, ki so se spravili nad stanovanjske hiše pretežno premožnejših družin.

Napadalci so večinoma imeli isto taktiko. V primeru šestčlanske družine iz Pirešice prav tako niso izbirali načina in sredstev, da bi se dokopali do vrednejših predmetov ali gotovine. Streljali so po hiši, tudi v zaprta vrata otroške sobe, ne vedoč, če je kdo za njimi. Že ob prihodu so ranili psa, družino pa po ustaljenem vzorcu zvezali in izbrali nekoga, ki ga bodo prisilili, da jim bo izročil dragocenosti. Obtoženega Jelena, ki v tolpi edini zanika krivdo, ni prepoznala še nobena priča, saj naj bi v bližini čakal v avtu, bil naj bi tudi informator in organizator združbe.

PŠ