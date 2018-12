CELJE Sodišče znova tehta odredbe za preiskavo Kamenika

S celjskega višjega sodišča bi v kratkem morali sporočiti odločitev glede izločitve dokazov iz kazenskega spisa Konjičana Kristijana Kamenika, ki se nanaša na približno dvajset let stare heroinske posle. Njegova zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar je že poleti podala zahte vo, naj se odstranijo odredbe za nadzor telekomunikacij in hišne preiskave, ki so jih opravili pri vseh vpletenih. Sodnik Marko Brišnik temu ni sledil, zato se je pritožila.

Konrad in Marija Kamenik ter Sašo Fijavž so se leta 2012 pogodili s tožilstvom za milejše kazni, Kristijan pa edini krivde ni priznal. Spomnimo, da so Konjičanu prisluškovali, ko je preko mobilnika iz mariborskih zaporov (tam se je znašel zaradi primera Tekačevo) usmerjal delovanje združbe.

Zagovornica je zahtevala izločitev spornih odredb, ker naj bi bile te premalo obrazložene in naj ne bi dosegale sodobnih preiskovalnih normativov. Kamenik v italijanskem Spoletu prestaja osemletno zaporno kazen zaradi pečanja s kokainom.

PŠ