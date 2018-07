CELJE Sodba brez Kamenikove videokonference

Celjsko sodišče je dopoldne pripravilo vse za izvedlo videokonference s sodiščem v italijanskem Spoletu, kjer je čakal Konjičan Kristijan Kamenik, da bi ga zaslišali v zvezi z obtoženima dilerjema Celjanom Emirjem Hasičićem in Ljubljančanom Simonom Lucajem. Predlani sta v Milanu od Kamenika nameravala prevzeti 47 kilogramov kokaina in ga spraviti v Sl ovenijo.

A ker sta se obtožena takoj, ko sta izvedela za videokonferenco, ki so jo Italijani sicer potrdili šele dan prej, odločila priznati krivdo, Kamenikovo pričanje ni bilo potrebno. Pogodila sta se s tožilko Simono Razgoršek Kuzman, ki ni zahtevala preklic njunih pogojnih obsodb (oba imata namreč obširno predkaznovanost), s tem pa sta ujela zadnji vlak za priznanje krivde.

S tem sta si prihranila kakšnih pet let zapora. Sodišče je Hasičića kaznovalo s tremi leti zapora in denarno kaznijo 8000 evrov, Lucaj je dobil še pol leta daljši zapor in dva tisočaka višjo globo. Celjan ostaja v priporu, saj za njim poizvedujejo še Nizozemci, Ljubljančan bo na prestajanje kazni počakal na prostosti.

