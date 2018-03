Celje: Socialni demokrati predstavili svoja kandidata

Socialni demokrati Celje so kot prva stranka v Celju javno razkrili kandidatko in kandidata, ki bosta kandidirala za državni zbor v volilnih okrajih, ki obsegajo Mestno občino Celje, Občino Štore, Občino Vojnik in Občino Dobrna. V drugem volilnem okraju bo kandidiral širši javnosti sicer manj poznan Jure Ferlež, ki že več kot trideset let dela v gospodarstvu, v tretjem okraju pa mag. Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Celje. Kot je pojasnil Stane Rozman, predsednik Socialnih demokratov Celje, oba kandidata uživata polno podporo članstva v stranki pa pričakujejo, da bo Celje po 10 letih ponovno dobilo poslanko ali poslanca.