CELJE: So se bralne navade Celjanov spremenile?

Karantena je priložnost za odkrivanje domačih knjižnic, ki jih predvsem starejše generacije še imajo po domovih. 36.000 izposojenih knjig bo po vračilu romalo v karanteno za sedem dni.

Osrednja knjižnica Celje je svoja vrata odprla v ponedeljek. Tudi knjigarna Celjske Mohorjeve družbe in Antika sta odprti, a za razliko od knjižnice po nekoliko skrajšanjem delovnem času, vsi pa z nekaterimi omejitvami in zaščitnimi ukrepi. Knjigoljubi so bili dober mesec dni prikrajšani za pristen stik s knjigo, zato nas je zanimalo, ali se je v tem času kaj spremenil naš odnos do knjige, recimo naše bralne navade.

Rekordna izposoja v e-knjižnici

»Dvomim, da so se v mesecu dni, ko je bila knjižnica zaprta, drastično spremenile bralne navade ljudi. Večina bralcev še vedno najbolj pogreša tiste prave zgodbe, ki se skrivajo na knjižnih policah. A so knjižni molji v tem času seveda bolj posegali po elektronskih knjigah, saj so bile te edine, ki jim jih je knjižnica v tem času lahko ponudila. V času zaprtosti smo namreč vsem omogočili brezplačen vpis in tako dostop do naše elektronske knjižnice, v kateri so e-knjige Biblos in osem baz podatkov različnih strokovnih področij, časopisov in e-knjig v tujih jezikih,« pojasnjuje Polonca Bajc Napret iz Osrednje knjižnice Celje.

Kot še dodaja, njihova e-knjižnica vsebuje več kot 1.400 naslovov elektronskih knjig. Februarja so si jih bralci izposodili okrog 300, marca 1.600, aprila pa kar rekordnih 2.791 izvodov. Kljub visoki številki izposoje je prepričana, da so tiskane knjige še vedno najbolj priljubljene, verjame pa, da se je v tem času marsikdo navdušil tudi nad e-knjigami in bralniki.

Knjiga terja svoj čas in zbranega bralca

»Čas koronavirusa je v marsičem spremenil naš pogled, upočasnil ritem, izostril naše čute in večjo pozornost usmeril tudi v knjigo kot vrednoto. Knjiga pač terja svoj čas in zbranega bralca, zato pa so užitki, ki jih nudi z vsako prebrano stranjo, toliko bolj izpopolnjujoči. Žal ne moremo reči, da je bilo v tem času povpraševanje po knjigi večje, pozna se dramatičen upad prodaje. Res pa je, da je čas zaprtja knjigarn pozornost vsaj deloma preusmeril v spletne knjigarne in da smo v tem času namenili ogromno pozornosti ozaveščanju o pomenu knjige,« je jasna dr. Tanja Ozvatič, ravnateljica Celjske Mohorjeve družbe. Pravi, da se je Mohorjeva v tem času pridružila dvema spletnima knjižnima sejmoma in bralcem ponudila raznovrstni izbor knjig po sejemskih cenah na dveh spletnih knjižnih stojnicah. »Veseli smo dobrega obiska naše prenovljene spletne knjigarne, kar nam govori o tem, da zvesti bralci ohranjajo svoje bralne navade,« pove ravnateljica.

