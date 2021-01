CELJE Snegolom poškodoval tri vozila

Celjski poklicni gasilci so že zjutraj nekaj po šesti uri prihiteli v Ulico V. prekomorske brigade, kjer je zaradi snegoloma okoli okoli treh ponoči drevo padlo na tri parkirana osebna vozila in jih močno poškodovalo. Drevje so odstranili, o ranjenih ne poročajo, je pa v bližini še nekaj dreves, ki bi utegnila pasti in koga ogroziti.

Zaradi večjih količin snega, ki so ponoči prekrile mesto, se utegnejo primeri snegoloma pojaviti še kje, zato previdnost ne bo odveč niti v preostalih, zlasti izpostavljenih delih regije.

PŠ