CELJE ŠMARJE Lažne Rebeka, Tina in Jasmina

Policija obravnava primer goljufije, ki naj bi jo storili 18-letna Velenjčanka in 32-letna Korošica, predstavljali sta se z lažnimi imeni – mlajša se je izdajala za Rebeko Ponikvar in Rebeko Podjavoršek, starejša pa za Tino Zore in Jasmino Kotnik. Slednjo so zaradi podobnega kaznivega dejanja že obravnavali.

Dekleti naj bi z dvema oškodovancema vzpostavili stik na spletnih straneh, kjer se povezujejo pari. Tam sta lažno prikazovali življenjske zgodbe, češ da potrebujeta denar za zdravljenje v tujini, za študij in podobno.

Dva oškodovanca s Celjskega sta nagovorili, da sta jima v zadnjih treh letih podarila ali posodila najmanj 164.000 evrov, za več tisočakov naj bi oškodovali tudi moškega z območja Maribora.

Verjetno jima je nasedlo še več oseb, ki jih policija zdaj poziva k prijavi.

Osumljenkama so odvzeli prostost in ju privedli k preiskovalnemu sodniku. Zaradi goljufij jima grozi do osem let zapora.

PŠ