Sinoči so na Muzejskem trgu v Celju obeležili zaključek gradbenih del prenove trga, kjer so v zaključku del z dvema podzemnima hodnikoma povezali nov podzemni objekt in klet Stare grofije. Pri raziskavah pod Muzejskim trgom je bilo namreč odkritih več kot 55.000 odlomkov izjemno redkih fresk, ki bodo, ko bodo restavratorska dela končana, na ogled ‘in situ’ vsem zainteresiranim. Kompleks rimske vile pod trgom je Ministrstvo za kulturo priznalo kot najdbo izjemnega pomena.