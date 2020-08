CELJE Skupina Nude se še ne bo poslovila

»Ustvarjalnega naboja imamo še precej, stebri skupine Boštjan Dermol, Teodor Amanović Tošo in jaz se pojavljamo v različnih glasbenih vlogah v sodelovanju z drugimi in na drugih področjih. Kot skupina smo zamrznjeni, smo pa še lansko jesen odigrali koncert s simfoničnim orkestrom v Cankarjevem domu, leto prej smo imeli še dvajset koncertov. V začetku tega leta smo se odločili, da nadaljujemo, aktivnosti pa zaradi korone stojijo. Na jesen računamo na premik. Imamo tudi še precej neobjavljenega gradiva – Izštekani z Juretom Longyko, koncert s simfoniki in nekaj zadev, ki čakajo, da jih zaključimo, tu je še nov material. Smo še relativno mladi in naše ime bo še v etru«, je v pogovoru za naš medij med drugim dejal Gaber Marolt (na sliki), bobnar in soustanovitelj celjske skupine Nude, najuspešnejše zasedbe, kar jih je v mestu ob Savinji delovalo.

Z njim smo se pogovarjali tudi o njegovi poslovni poti, ki ga je pred 17 letni zanesla v Maribor, ima pa tudi svojstven pogled na korono.

Več lahko preberete v Celjanu, delu intervjuja, kjer je bilo govora o delu skupine Nude, pa lahko kmalu prisluhnete v našem radijskem sporedu.

