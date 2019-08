Celje: Škode za več kot 40 tisoč evrov

Kar 40 tisoč evrov škode je nastalo v ponedeljkovem požaru v Celju, na Opekarniški cesti. Na Hudinji je požar v celoti uničil stanovanje v tretjem nadstropju, poškodoval je še stopnišče in zgornje stanovanje.

Zaradi vdihovanja ogljikovega monoksida je bilo ranjenih 15 ljudi. 3 otroke in eno odraslo osebo, ki je bila v času požara v stanovanju, kjer je zagorelo, so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ostali na opazovanju. Po prvih podatkih je zagorelo zaradi prižganih svečk, ki so jih lastniki imeli prižgane v stanovanju.