CELJE Skakal po avtu in razbil semafor

Nekaj več dela so celjski policisti sinoči imeli s 25-letnim Ljubljančanom, ki so ga naposled m orali pridržati.

Mladenič je na Aškerčevi najprej skočil na vozilo občanke, ki je tudi poklicala policijo. Poškodoval je pokrov motorja ter sprednje in zadnje steklo. Škode je bilo za 6000 evrov. Nato se je znesel še nad semaforjem in razbil luč, zatem pa še zlomil drog semaforja. Prijeli so ga in pridržali.

Nekaj čez polnoč so prejeli še klic z Grewenbroichove in Drapšinove. Tam je neznanec napadel 27-letnico, jo posprejal s solzilcem in iztrgal vrečko z denarnico in dokumenti. Pobegnil je v smeri ulice Pod Gabri in ga še iščejo.

(fotografije so simbolične)

PŠ