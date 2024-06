CELJE Šest let po nesreči začeli še tretje sojenje Boštjanu Trobišu

Z vnovičnim branjem obtožnice je celjsko okrajno sodišče včeraj začelo že tretje sojenje 46-letnemu Boštjanu Trobišu (na sliki levo ob zagovorniku ) iz Škofje vasi. Prvi dve, kjer so mu za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, v kateri je bila huje ranjena starejša kolesarka, izrekli dva meseca pogojne zaporne kazni, so višji sodniki razveljavili, hkrati pa zahtevali, naj prvostopenjsko sodišče podrobneje preuči vse okoliščine, primer pa so dodelili novi sodnici Saši Kovačič.

Trobiš je tudi tokrat zanikal krivdo, saj kolesarke pred dobrimi šestimi leti ni zbil, temveč je padla sama, za nameček pa je v temi in dežju vozila neosvetljena, z vrečko na krmilu in po napačni strani.

Sodišče bo na zahtevo obrambe znova neposredno zaslišalo pet prič, odvetnik David Borlinič Gačnik iz odvetniške pisarne Stušek pa želi tudi rekonstrukcijo dogodka in novega izvedenca cestno prometne stroke.

Naslednji narok bo julija.

PŠ