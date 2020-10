CELJE ŠENTJUR SKP: “Zastrupil naj bi ju s psihoaktivnimi snovmi”

Na celjski policijski upravi so danes predstavili nekaj podrobnosti v zvezi s poskusom umora, ko so prejšnji teden aretirali 32- letnega Šentjurčana.

Že prejšnji teden je v javnosti zaokrožilo njegovo ime. Gre za Luko Vlaovića (na sliki), ki ga je preiskovalni sodnik že poslal v pripor

V torek naj bi s psihoaktivnimi snovmi oziroma zdravili ali pomirjevali poskušal zastrupiti svojo štiri leta starejšo nekdanjo partnerko in njuno hči. Motiv še preiskujejo, ugotovili pa so, da sta oškodovanki zaužili zastrupljeno hrano, ki naj bi jima jo podtaknil osumljenec.

Vse skupaj se je dogajalo v Celju. Ko sta se odpeljali proti domu, jima je postalo slabo. Klicati sta začeli sorodnike in naposled sta morali poiskati zdravniško pomoč v celjski bolnišnici, od koder so kasneje obvestili policiste.

Ti so v sredo zjutraj Šentjurčana prijeli, do njegove aretacije sta bili oškodovanki pod policijsko zaščito, saj naj bi jima tudi grozil.

Damjan Turk, vodja Sektorja kriminalistične policije, je spomnil, da je osumljenec v preteklosti že prihajal navzkriž z zakonom. Prestajal je tudi zaporno kazen zaradi poskusa uboja, obravnavali so ga tudi za druga kazniva dejanja v zvezi z nasilništvom in zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, nekateri se ga bodo spomnili s predlanskih lokalnih volitev, ko se je s svojo Združeno levico v Šentjurju potegoval za sedeže v občinskem svetu.

