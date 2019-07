CELJE ŠENTJUR Prijeli romunske tatove

Pripadniki policijske postaje za izravnalne ukrepe so na počivališču Zima pri Dramljah (v smeri Maribora) pred dnevi ustavila sumljivo vozilo Renault Kangoo s francoskimi registrskimi tablicami, v njem pa so se peljali trije Romuni, stari 23, 27 in 45 let.

Izkazalo se je, da je za starejša dva razpisan ukrep odvzema prostosti zaradi vlomov v trgovine z mobilniki v Celju in Mariboru, kjer je nastala skupna škoda 134.000 evrov. Trojico so takoj pridržali, avto zasegli in ga preiskali, med postopkom pa jih je občan obvestil še o najdbi nahrbtnika z več kot 50 vrednejšimi urami in nekaj nakita. Bržčas so ga Romuni odvrgli, ko so videli, da jih bo policija legitimirala.

Predmeti iz nahrbtnika v skupni vrednosti okoli 18.000 evrov so bili ukradeni v enem od trgovskih centrov v Kopru, pred tem so na bližnjem parkirišču ukradli tudi francoske tablice. Trojica je ukradene predmete nameravala prodati v tujini.

Najstarejši Romun se je znašel v celjskem priporu, mlajša dva pa v koprskem. Vse bodo ovadili zaradi velikih tatvin, za kar jih lahko doleti do pet let zapora. Preiskavo še nadaljujejo.

(fotografiji sta ponazoritveni)

PŠ