CELJE ŠENTJUR Lovili prehitrega pijanega voznika

Celjski in šentjurski policisti so včeraj imeli nekaj dela s 55-letnim voznikom osebnega avtomobila.

Najprej so ga poskusili ustaviti v Stopčah pri Grobelnem, kjer je prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost v naselju (50 km/h). Znakov policistov ni upošteval, temveč je nadaljeval vožnjo v smeri Šentjurja, kjer so ga zaradi ponovne prekoračitve ustavili tamkajšnji policisti.

Ugotovili so, da je vozil tudi pijan (0,52 miligramov alkohola v litru zraka), zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, izrekli so mu 27 kazenskih točk in napisali 1.640 evrov globe.

PŠ