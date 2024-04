CELJE SEEnergy za zeleni prehod JV Evrope

Celjski sejmi letošnjo sezono nadaljujejo z mednarodno konferenco SEEnergy. Ta bo med 15. in 17. majem, udeležilo pa naj bi se je blizu 500 strokovnjakov, gospodarstvenikov in politikov iz 15 držav.

Osnovna tema konference bo zeleni prehod za Jugovzhodno Evropo in je nekakšna nadgradnja sejma Energetika, ki so ga nazadnje izvedli pred šestimi leti, pojasnjuje izvršni direktor Celjskih sejmov Robert Otorepec. »V energetiki se v zadnjih letih dogaja toliko stvari in sprememba, da koncept, kot smo ga imeli včasih, ko je bila energetika namenjana zlasti inštalaterjem, ni več primeren. Šli smo v koncept tridnevne konference z manjšo spremljajočo razstavo, namenjena pa je predvsem poslovnežem, manj pa splošni publiki.«

Več preberite v Celjanu.

PŠ