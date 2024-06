CELJE Sebastrien Abramov danes prepričuje višje sodnike

Celjski višji sodniki danes obravnavajo pritožbo razvpitega 34-letnega Ljubljančana Sebastiena Abramova v zadevi umora nekdanje partnerke Sare Veber marca 2015 v Pernovem pri Žalcu.

Na javni seji bodo prisluhnili pritožbenim razlogom obrambe, ki jo zdaj vodi Antonio Novak iz celjske odvetniške pisarne Stušek, to pa je v tej zadevi že šesti zagovornik.

Lanskega julija so mu na okrožnem sodišču v Celju za umor prisodili 27 let zapora, nakar so mu v enotno kazen 30 let zapora vključili še pravnomočne sodbe z drugih sodišč.

Ljubljančan od vsega začetka zatrjuje, da ni šlo za umor, temveč za nesrečo pri čiščenju oziroma repetiranju orožja.

