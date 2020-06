Celje se prijavlja na Izziv 100 inteligentnih mest

Konzorcij vseh enajstih slovenskih mestnih občin je oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest. Cilj iniciative je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Do sedaj je v iniciativo vključenih 42 mest, nam najbližja je Reka (HR).

Mesta bodo bolj zelena

Z inovativnimi rešitvami bodo mesta postala bolj zelena, bolj socialna in pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav. V primeru uspešne vloge bodo mestne občine prejele strokovno podporo za razvoj in izvajanje strategij, s katerimi bodo zasledovale omenjene cilje.

Vodilna tema prijave je eUprava in digitaliziranje javnih storitev. Vsaka od občin prijaviteljic na tem področju dela že nekaj časa, cilj tega projekta pa je povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj in vzpostavitev skupne platforme. Na vodilno temo se navezuje področje pametne in trajnostne mobilnosti, kjer lahko digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih in izboljšajo pretočnost prometa ob istih razpoložljivih virih.

Celjski projekti

Celjski projekti trajnostne mobilnosti so: javni mestni potniški promet – Celebus in polnilna postaja CNG, javni sistem izposoje koles – KolesCE, vozlišče Park&Ride, mreža kolesarskih povezav v MOC, projekt Upravljanje mobilnosti v MOC.

Kljub velikemu napredku na področju digitaliziranja javnih storitev tudi v Celju menimo, da je nujna nadgradnja z digitalnimi rešitvami.

Tretja tema prijave se navezuje na inovativno izobraževanje in usposabljanje, to je namreč nujna podpora hitremu tehnološkemu razvoju, ki zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike, tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.

Prijavo konzorcija vseh slovenskih mestnih občin je podprlo kar 40 institucij in podjetij. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca tega meseca.