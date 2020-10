Celje se ponaša z novim trgom pred Tehnoparkom

Knežje mesto je pred Tehnoparkom Celje dobilo nov, atraktiven trg. Na celjski občini so namreč zaključili evropski projekt eksperimentalne ureditve dela Lilekove in Gubčeve ulice in uredili prostor, ki zdaj sije v novi podobi ter je prijazen pešcem in kolesarjem. V sklopu projekta so na novo tlakovali približno 1.800 kvadratnih metrov veliko območje in s tem nadaljevali zasnovo pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra.

Ob tem so obnovili vse komunalne vode in na zahodni strani Gubčeve ulice vgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov. Zasadili so sedem dreves japonske češnje, na obeh ulicah pa namestili novo urbano opremo in svetilke. Postavili so tudi table, ki označujejo območje eksperimentalne prometne ureditve in obveščevalne table, ki promovirajo hojo. Postopen umik prometa iz starega mestnega jedra ostaja občinski cilj tudi v prihodnje