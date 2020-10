Celje: Še naprej zagotavljajo varstvo predšolskih otrok

Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi javnimi vrtci tudi po jesenskih počitnicah zagotavlja nujno varstvo otrok. Varstvo je namenjeno otrokom staršev, ki opravljajo nujno delo in si ne morejo organizirati drugega varstva. To velja tudi za samozaposlene in tiste, ki delo opravljajo od doma, vendar le, če si ne morejo zagotoviti drugega varstva.

Pogoj za sprejem otroka v varstvo je, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav. Nujno varstvo velja za otroke vpisane v tri javne vrtce (Vrtec Anice Černejeve, Vrtec Tončke Čečeve in Vrtec Zarja) in se izkazuje s pisnim potrdilom delodajalca. Še vedno velja, da naj otroci, če je le mogoče, ostanejo doma. Vse informacije lahko starši dobijo na spletnih straneh vrtcev.

Zadrževanje na igralih in igriščih

Občanke in občane pa na Mestni občini Celje še naprej pozivajo, da se ne zadržujejo v skupinah na otroških igralih in igriščih. Ukrep Vlade RS dovoljuje zbiranje do 6 oseb, nositi je treba maske in držati primerno razdaljo. Vse to velja tudi za otroke in mladostnike, ki razumljivo pogrešajo druženje, vendar je zdaj čas za strpnost in odgovorno obnašanje. »Mestno redarstvo bo v sodelovanju s Policijo tudi izvajalo pogostejše nadzore, saj ugotavljamo, da ponekod ukrepov ne jemljejo dovolj resno,« so še zapisali na Mestni občini Celje.