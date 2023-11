CELJE: SBC s PUC prehiteva zdravstveno ministrstvo

Zdravstveno ministrstvo si je zadalo cilj, da bi do konca prihodnjega leta v vseh urgentnih centrih zagotovili stalno navzočnost pediatra.

Celjska bolnišnica je v tem pogledu daleč pred vsemi, saj v sklopu njenega Urgentnega centra že od leta 2016 deluje Pediatrični urgentni center. V tem pogledu je primerljiva le še novomeška bolnišnica.

Težave pa so s kadri, saj kot so nam dejali v SBC, se zdravniki iz regijskih zdravstvenih domov večinoma ne vključujejo v delo urgentnega centra in to velja tudi za pediatre.

Urgentna delovišča tako pokrivajo domači pediatri in nekaj zunanjih pogodbenih otroških zdravnikov.

A ker teh v nekaterih predelih regije sploh ni, za otroke skrbijo kar družinski zdravniki, starši pa jih v skrbi za njihovo zdravje često pripeljejo v Pediatrični urgentni center, čeravno gre za nenujna zdravstvena stanja, s čemer pa povečujejo gnečo.

PŠ