CELJE: SBC ni med pobudniki, temveč med podporniki sprememb kazenskega zakonika

Splošna bolnišnica Celje ni sodelovala v pobudi za spremembo kazenske zakonodaje s ciljem preprečevanja napadov na zdravstvene delavce, jo pa močno podpira.

Kot so nam odgovorili, so v preteklosti večkrat opozorili na nesprejemljivost vseh oblik nasilja nad zdravstvenimi delavci, ki so mu bili priča tudi v celjski bolnišnici.

Pobudo so v okviru kampanje »Ne! Nasilju v zdravstvu« pripravile zdravniška, lekarniška ter zbornica zdravstvene in babiške nege, podpirajo pa jo mnogi sindikati ter zdravstvene organizacije in zaposleni v zdravstvu.

SBC je kampanjo podprla z objavami v družbenih medijih in z zbiranjem podpisov, ki so ga organizirali v bolnišnični avli (na sliki).

»Nasilje ni in nikoli ne bo pravi odgovor za reševanje kakršnih koli problemov in v nobeni od svojih oblik ni sprejemljivo. V bolnišnici ga odločno obsojamo in dogodke z elementi nasilja predajamo v obravnavo ustreznim organom«, so še navedli.

PŠ