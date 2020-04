CELJE: Sanacija v Bukovžlaku prihodnjo pomlad

Država bo s sanacijo začela prihodnjo spomlad. Julij 2021 naj bi bil zadnji rok za sanacijo, v nasprotnem primeru bodo milijonske kazni. Podajanje pripomb in predlogov v času javne razgrnitve poteka še do ponedeljka.

Prejšnji teden je na celjski občini potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bukovžlaka. Spomnimo, da so na tem območju pred leti nedovoljeno odlagali nevarne odpadke. Na ministrstvu za okolje in prostor so pripravili program sanacije tega območja, potem ko so Civilne iniciative Celja primer odlaganja odpadkov prijavile Evropski komisiji, poleti 2015 pa je Evropsko sodišče spoznalo, da gre za primer nezakonitega odlaganja odpadkov, in državi naložilo sanacijo.

Razgrnitev še do ponedeljka

Javna obravnava je bila zaključena v petek, javna razgrnitev pa traja še do 4. maja, zato o odzivih javnosti na celjski občini zaenkrat še niso bili pripravljeni govoriti. Kot so sicer pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor RS (MOP) je namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN seznanitev javnosti s predlaganimi rešitvami. V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni osnutek OPPN podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripravljavec prouči pripombe in predloge, dane v času javne razgrnitve, in do njih zavzame stališče. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi OPPN. Usklajeni predlog bo z odlokom sprejel občinski svet.

Sanacija predvidoma spomladi 2021

Sanacija se bo predvidoma začela spomladi leta 2021, pred tem pa mora MOP pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo za izbor izvajalca del. Kot poudarjajo na ministrstvu, je trenutno je v postopku javno naročilo za izbor projektanta za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(Uroš Urlep)