CELJE, ŠALEŠKO Pogrešajo mladoletna Hano in Aleksandra

S Policijske uprave Celje so poslali obvestilo, da svojci od včeraj, 18. aprila, pogrešajo 13-letno Hano Karol iz Slovenj Gradca, ki se ni vrnila iz šole. Visoka je 166 cm, vitke postave in temno rjavih las, ki segajo čez ramena . Ob odhodu od doma je bila oblečena v svetlo jeans ja kno in zelene oprijete hlače – pajkice, obuta je v bele športne copate, s seboj je imela zelen šolski nahrbtnik z rdečimi rožicami.

Obstaja velika verjetnost, da je Hana odšla s 15-letnim prijateljem Aleksandrom Nezirovićem, doma iz Florjana pri Šoštanju, ki je prav tako pogrešan od včeraj zjutraj.

Vse, ki bi pogrešana mladoletnika opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00.