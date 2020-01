CELJE: Saga o direktorskem stolčku

Center za varstvo in delo (CVD) Golovec sedaj, ko je z mesta v.d. direktorice odstopila Suzi Kvas, začasno vodi Tatjana Sojič. Kvasova, ki je sicer dolgoletna direktorica še enega celjskega javnega zavoda, Socio, je zavod CVD Golovec vodila le nekaj tednov. Izkazalo se je, da Kvasova za vodenje takšnega zavoda nima ustreznih kompetenc, saj nima strokovnega izpita za delo na področju socialnega varstva.

Kot so poročali na TV Slovenija, se je sedanja začasna vodja Sojičeva za mesto direktorice že potegovala. Julija jo je potrdil tudi svet zavoda, s čimer so se strinjali tudi na celjski občini, a soglasja ni dobila od ministrice Ksenje Klampfer.

Še eno ime

Po poročanju nacionalne televizije naj bi se za direktorico potegovala tudi Barbara Tiselj, nekdanja direktorica in sedanja v. d. generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve. Njeno ime se je pojavljalo tudi pri imenovanju direktorice Splošne bolnišnice Celje, ko naj bi kot takratna vladna predstavnica sveta zavoda bolnišnice pomembno prispevala k temu, da je bil iz postopka izbora izločen tekmec sedanje direktorice. Tisljeva je odstopila od kandidature za v.d. direktorice CVD Golovec po pozivu ministrice zaradi nezdružljivosti funkcij, je še poročala TV Slovenija.

Zagotovila ministrstva

Suzi Kvas je bila v Centru za varstvo in delo Golovec članica sveta zavoda kot predstavnica ustanovitelja – ministrstva. »Zaradi težav pri imenovanju direktorja smo se člani sveta znašli pred situacijo, da moramo na hitro imenovati v.d. direktorja. Ustanovitelj je želel, da to prevzame nekdo izmed nas le začasno do zaključka ponovnega razpisa za imenovanje direktorja. Sama nisem vedela, da je možno 20-odstotno začasno voditi zavod, ampak po zagotovilu ministrstva, da so takšna vodenja že bila, sem se odločila to sprejeti,« je za Celjana pojasnila Kvasova.

Ob tem dodaja, da je po pridobitvi pravnega mnenja, po katerem mora vršilec dolžnosti direktorja izpolnjevati enake pogoje kot direktor (to do sedaj ni bila praksa), takoj odstopila s položaja.

Želela rešiti situacijo

Pravi, da ji služba direktorice JZ Socio daje neizmerne možnosti razvijati storitve, ki jih občani potrebujejo, in bo to počela še naprej, ne glede na trenutne poskuse diskreditacije. »Moje delo bo še naprej osredotočeno v prid naših uporabnikov, zato na tem delovnem mestu resnično z veseljem delujem in si nisem želela zamenjave, samo rešiti sem želela nastalo situacijo na CVD Golovec, s tem pa v odgovor na koncu žal dobila negativno publiciteto,« zaključi Kvasova.

Kdaj bo torej CVD Golovec dobil novega direktorja, preberite v novi številki lokalnega časopisa Celjan.

(Uroš Urlep)