CELJE S SBC se zdaj pravda še Ferjanc

Potem, ko se Splošna bolnišnica Celje in njen nekdanji direktor Marjan Ferjanc jeseni nista mogla pobotati, bo celjsko delovno sodišče v sredo začelo pravdo, kjer Ferjanc od bolnišnice zahteva razveljavitev sklepa o razrešitvi z direktorskega mesta in plačilo slabih 40 tisočakov razlike v plači.

Največja regijska zdravstvena ustanova je konec lanskega leta že izgubila podobno pravdo, ko je nesojeni direktor Branko Gabrovec zahteval razveljavitev sklepa o imenovanju sedanje direktorice Guček Zakoškove. Ferjančeva zahteva je še korak zadaj, kajti preden so ustoličili novo vodstvo, so morali s stolčka spodnesti njega, kar pa naj bi storili nezakonito in s političnim predznakom. Ferjanc je v bolnišnici še vedno zaposlen kot svetovalec.

PŠ