Celje s prenovljeno železniško postajo

Celje ima novo železniško postajo. Pravzaprav staro novo. V nedeljo so končali še z vgradnjo dvigala za invalide, šlo je za dodatno naročena dela. Sicer je bilo sprva načrtovano, da bodo z deli končali že konec lanskega leta.

V Celju so nadgradili 11,5 kilometrov tirov in slabih 24 (23,8) kilometrov vozne mreže. Na območju postaje so uredili elektro in strojne inštalacije, zgradili dva nova perona in tri dvigala, sanirali dva prepusta, štiri podhode in en podvoz. Opravili so še nekatera druga popravila. S celotno prenovo proge in infrastrukture bo zagotovljena višja nosilnost vlakov, s tem tudi večja propustnost proge in manjše število tovornih vlakov.

Več in podrobneje tudi v jutrišnjem Celjanu.