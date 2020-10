Celje s prenovljeno enoto Addiko banke na novi lokaciji

Addiko banka je leto 2020 izkoristila za izboljšanje in posodobitev Addiko bančnih poslovalnic in ponudbe bančnih produktov in storitev, ki jih stranke najbolj potrebujejo. Najnovejša Express poslovalnica Addiko banke, ki ima svežo podobo in tudi novo lokacijo, je v Celju.

Celjani so tako dobili prenovljeno poslovalnico Addiko banke, ki se nahaja le nekaj metrov stran od obstoječe, na Ljubljanski ulici 20b. Poslovalnica Addiko banke na stari lokaciji so zaprli. Nova Express poslovalnica Addiko banke je na novi lokaciji odprta vsak delovnik, od 8. do. 12. ure in od 13. do 16.30. ure.

Express poslovalnice so bile v Addiko banki razvite z namenom zagotavljanja učinkovitih rešitev za stranke tam, kjer je potreba po bančnih storitvah največja in kjer se dejansko spontano odvijajo nakupi. Torej na lokacijah, kjer opravljamo dnevno rutino nakupov in ostalih opravkov ter posledično potrebujemo storitev, ki nam v trenutku reši finančne zagate in ponudi rešitev.

