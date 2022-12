CELJE S.KONJICE V zadevi Tekačevo preiskujejo 56-letnega Hrvata

Z Okrožnega državnega tožilstva v Celju so danes sporočili, da so na celjsko okrožno sodišče v petek podali zahtevo za preiskavo zoper naknadno odkritega storilca v zadevi Tekačevo.

Od vsega začetka – do štirikratnega umora je prišlo 4.marca 1997 – je na zatožni klopi zgolj zdaj že 50-letni Kristijan Kamenik, dasiravno so preiskovalci že uvodoma ugotovili, da so se tisto noč na domačiji Poharčevih mudili vsaj trije.

Gre za 56-letnega hrvaškega državljana, ki mu tožilstvo očita, da je skupaj s Kamenikom – v Celju zoper njega trenutno teče tretje sojenje – storil štiri kazniva dejanja umora.

Naknadno osumljeni je bil že večkrat obravnavan in obsojen za različna kazniva dejanja, tudi za rop.

Kot je znano, so se do njega dokopali z uporabo sodobnejših metod analize bioloških sledi z maskirne kape, ki so jo našli v bližini hiše. V predkazenskem postopku je tožilstvo sodelovalo z Nacionalnim preiskovalnim uradom in izvajalo tudi prikrite preiskovalne ukrepe, preko evropskih preiskovalnih nalogov so pri 56-letniku opravili hišno in osebno preiskavo.

Procesna dejanja, ki so bila usmerjena v pregon storilca, so pretrgala zastaralni rok, kar je tožilstvu omogočilo vložitev zahteve za preiskavo zoper drugega osumljenca.

PŠ