CELJE S. KONJICE Prijeli vlomilca

Celjski policisti so prijeli 30-letnega Celjana, sicer odvisnika in starega znanca policije, ki se je po pridržanju znašel v priporu.

Od januarja do aprila naj bi na območju Celja vlomil v dve trgovini, dva gostinska lokala in poslovne prostore, skupaj je povzročil okoli 8000 evrov škode. Bil je že večkrat obsojen, kradel pa je večinoma denar, cigarete, pijače, računalnike in opremo, obutev in podobno. V hišni preiskavi so velik del tega zasegli.

Konjiški policisti pa bodo kazensko ovadili občana z območja Šoštanja, ki so mu med hišno preiskavo našli več električnega orodja in aparatov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj na območju celjske policijske uprave in Avstrije. Zasegli so mu še pištolo, za katero ni imel dovoljenja.

PŠ