CELJE S.KONJICE Andrej Strašek prišel in zavrnil krivdo

48-letni Andrej Strašek, nekdanji direktor Mesarstva Strašek, je dopoldne naposled prišel na celjsko okrožno sodišče, ki je tako lahko začelo glavno obravnavo zaradi očitane mu poslovne goljufije.

Po pričakovanju je zavrnil krivdo, na vprašanja tožilstva in senata pa ni odgovarjal. Povedal je, da je bržčas šlo za nesporazum oziroma obojestransko nedoslednost, saj z avstrijskim dobaviteljem, družbo Jobstl, niso imeli usklajenih kontov plačil in dobav. Od dobrih 27 tisočakov obveznosti so jih poravnali približno tretjino.

Obtožnica mu očita, da je podjetje iz Dobrneža bankam izdalo naloge za plačilo, vendar so jih kasneje preklicali, Avstrijci pa so domnevali, da so računi poravnani. Strašek je še dejal, da dobaviteljev nikakor ni nameraval ogoljufati.

Sojenje se z zaslišanjem prič nadaljuje čez mesec dni.

Več preberite v prihodnji številki Novic.

PŠ