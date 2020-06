CELJE Roparjema bencinskih servisov in pošt 13 in 12 let zapora

Na celjskem sodišču zaradi zamud pri priglasitvah pravno premoženjskih zahtevkov oškodovancev danes niso razglasili sodbe nekdanjemu policistu 42-letnemu Alešu Dovganu (na sliki levo), obtoženemu 16 ropov, je pa sodnica Alenka Jazbinšek Žgank prebrala vsebino sporazuma o priznanju krivde, ki ga je s soobtoženim 30-letnim Dejanom Kosom sklenil s tožilci.

Dovgan se je pogodil za 13 let zapora, Kos za leto dni manj. Od predlanskega septembra do letošnjega januarja sta družno oropala 15 bencinskih servisov, poštnih poslovalnic in gostinskih lokalov, Dovgan je v enem primeru ropal sam, njegova kazen pa je višja tudi zaradi nevarne vožnje in upiranja policistom ob aretaciji v Žičah, ko so ju zasledovali vse od Petrolovega bencinskega servisa na Ljubljanski v Celju, prizorišču zadnjega ropa.

Sodbo jima bodo izrekli danes teden in čeprav se njuni kazni zdita visoki, je potrebno vedeti, da je za vsakega od ropov zagroženo najmanj tri leta zapora. Skupaj sta se okoristila za 135.000 evrov, del denarja sta oškodovancem povrnila.

