S celjske policijske uprave so sporočili, da je bilo zoper roparja bencinskega servisa OMV na Dečkovi v Celju odrejeno sodno pridržanje.

Gre za 44-letnega Celjana, ki naj bi imel na vesti še pet kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete.

Do ropa je prišlo 29. januarja, ko je z nožem (na fotografiji) zagrozil zaposleni in zahteval gotovino. Ko je odprla predal blagajne, je vzel denar in pobegnil. Prijeli so ga kmalu v neposredni bližini na Drapšinovi in ga pridržali.

PŠ