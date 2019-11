CELJE Rop pošte na Teharjah

Sinoči nekaj pred 18. uro, tik pred koncem delovnega časa, sta zamaskirana neznanca oropala poslovalnico pošte na Teharjah. Uslužbenki sta zagrozila s pištolo, ko sta denar dobila, sta pobegnila.

Šlo naj bi za mlajša storilca, visoka 180 in 165 cm, med ropom sta bila odeta v črno, nosila sta volneni kapi in ruti čez obraz. Vse, ki bi ju opazili ali pa so bili v času ropa v bližini pošte in so morda opazili tudi njuno vozilo, policija naproša, naj informacije posredujejo na telefonsko številko 113.