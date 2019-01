Patrulja celjske postaje prometne policije je sinoči okoli 21. ure na avtocesti pri Arji vasi obravnavala romunskega šoferja tovornega vozila, ki je peljal kar brez pnevmatike in platišča na desni strani vozila. Takšna vožnja se lahko zlasti v oteženih vremenskih razmerah nevarno konča tudi za druge udeležence v prometu, zato so mu nadaljno vožnjo prepovedali in ga kaznovali z globo.